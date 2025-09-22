Herbst-Feste mit Genuss und guter Unterhaltung

Ausflüge, die zum Kosten verführen finden sich durchs ganze Burgenland. Goldene Wochenenden für die ganze Familie locken nach draußen.
Erntezeit und vielfältiger Genuss bestimmen die Veranstaltungen im Burgenland. Der frisch gekelterte Uhudler-Sturm etwa lockt mittlerweile jedes Jahr einige tausend Besucher nach Heiligenbrunn. Das Uhudler-Sturmfest steigt am 27. September in der Kellergasse des Ortes. Hier finden Genuss-Ausflügler ein breites Angebot an regionalen Spezialitäten, Weine und Stimmungsmusik. Am 26. September findet das „Meierhof Kultinarium“ in Pöttsching im Meierhof statt. Auch hier gilt Gustieren, Probieren, Plaudern, Shoppen bei regionalen Produzenten. Zum Abschluss lädt die Vintage Lounge zur After-Show-Party mit „PÆNIC“.
Das Mörbischer Weinlesefest geht von 26. bis 28. September entlang der Hauerstraße über die Bühne. Am Programm: Wein, Musik und regionale Schmankerln, am Samstagnachmittag folgt der traditionelle Festumzug. Sonntag trifft man einander beim Frühschoppen.
Im herbstlich dekorierten Rathaushof von Großhöflein laden die Winzer am 28. September zum Weinlesefest. Sturm, feine Weine und viel zum Schmausen machen das Zusammensein gemütlich.
Zünftiges Oktoberfest oder Kellergassen-Markt
Der SV Forchtenstein veranstaltet sein Oktoberfest am 27. und 28. September mit Bieranstich, zünftigen Stelzen, Weißwürsten, Grillhendln und viel Musik. Beim Herbstfest im Jubiläumspark von Mattersburg am 4. Oktober, gibt es Buchteln aus dem Holzofen, Heurigenbrote, Sturm, Maroni und eine Bierbar. Nachmittag mit Live-Musik von den „Lodge Brothers“ dazu Stationen zur Unterhaltung der Jüngsten.
Am 4. Und 5. Oktober dreht sich in Rust, Mörbisch am See, Oggau am Neusiedler See und Donnerskirchen alles um „Gans am Neusiedlersee“ – ein Shuttlebus verkehrt für Besucher zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten. Es gibt Köstlichkeiten von der Gans, passende Weine dazu und stilvolles Kunsthandwerk.
Am gleichen Wochenende von 4. Und 5. Oktober gibt es beim „Herbst.Kellergassen.Markt“ am Kellerplatz von Purbach am Neusiedlersee alles aus Kellern, Ställen und Küchen. Beim kleinen, aber feinen Markt findet man ehrliche, in Handarbeit hergestellte Lebensmittel, die gesund, aromatisch und im Burgenland produziert sind.
Den Einkaufskorb mit allerlei Spezialitäten füllen
Es gibt Fischburger, süße und pikante Backwaren und Köstlichkeiten, um den Einkaufskorb mit ehrlichen Produkten aus der Gegend um den Neusiedler See zu füllen: Bio-Honig, Sanddornspezialitäten, Austernpilzprodukte, Chiliprodukte aller Art und Schärfe, eingelegte getrocknete Paradeiser, und vieles mehr. Auch Kunsthandwerk und Naturkosmetik findet man in den Marktständen. Der Abschluss ist musikalisch mit einem Konzert von „Hocky“.
Die Stadtgemeinde Mattersburg lädt am 4. Oktober zum Herbstfest in den Jubiläumspark ein. Herbstliche Spezialitäten, wie Holzofenbuchtelsn, Heurigenbrote, hausgemachte Kuchen oder Stum und Maroni verführen die Besucher. Dazu gibt es Live-Musik von den „jungen Wulkatalern“. Auch die Kinder kommen bei Schmink und Bastelstationen nicht zu kurz.
