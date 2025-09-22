Herbst-Feste mit Genuss und guter Unterhaltung

Erntezeit und vielfältiger Genuss bestimmen die Veranstaltungen im Burgenland. Der frisch gekelterte Uhudler-Sturm etwa lockt mittlerweile jedes Jahr einige tausend Besucher nach Heiligenbrunn. Das Uhudler-Sturmfest steigt am 27. September in der Kellergasse des Ortes. Hier finden Genuss-Ausflügler ein breites Angebot an regionalen Spezialitäten, Weine und Stimmungsmusik. Am 26. September findet das „Meierhof Kultinarium“ in Pöttsching im Meierhof statt. Auch hier gilt Gustieren, Probieren, Plaudern, Shoppen bei regionalen Produzenten. Zum Abschluss lädt die Vintage Lounge zur After-Show-Party mit „PÆNIC“.