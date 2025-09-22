Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erlebnisse im Land

Herbst-Feste mit Genuss und guter Unterhaltung

Burgenland
22.09.2025 13:00
Gemütlich in den Oktober mit Schmankerln bei „Gans am Neusiedler See“
Gemütlich in den Oktober mit Schmankerln bei „Gans am Neusiedler See“(Bild: TVB Nordburgenland, Factory 16)

Ausflüge, die zum Kosten verführen finden sich durchs ganze Burgenland. Goldene Wochenenden für die ganze Familie locken nach draußen.  

0 Kommentare

Erntezeit und vielfältiger Genuss bestimmen die Veranstaltungen im Burgenland. Der frisch gekelterte Uhudler-Sturm etwa lockt mittlerweile jedes Jahr einige tausend Besucher nach Heiligenbrunn. Das Uhudler-Sturmfest steigt am 27. September in der Kellergasse des Ortes. Hier finden Genuss-Ausflügler ein breites Angebot an regionalen Spezialitäten, Weine und Stimmungsmusik. Am 26. September findet das „Meierhof Kultinarium“ in Pöttsching im Meierhof statt. Auch hier gilt Gustieren, Probieren, Plaudern, Shoppen bei regionalen Produzenten. Zum Abschluss lädt die Vintage Lounge zur After-Show-Party mit „PÆNIC“.

Das Mörbischer Weinlesefest geht von 26. bis 28. September entlang der Hauerstraße über die Bühne. Am Programm: Wein, Musik und regionale Schmankerln, am Samstagnachmittag folgt der traditionelle Festumzug. Sonntag trifft man einander beim Frühschoppen.

Im herbstlich dekorierten Rathaushof von Großhöflein laden die Winzer am 28. September zum Weinlesefest. Sturm, feine Weine und viel zum Schmausen machen das Zusammensein gemütlich.

Zünftiges Oktoberfest oder Kellergassen-Markt
Der SV Forchtenstein veranstaltet sein Oktoberfest am 27. und 28. September mit Bieranstich, zünftigen Stelzen, Weißwürsten, Grillhendln und viel Musik. Beim Herbstfest im Jubiläumspark von Mattersburg am 4. Oktober, gibt es Buchteln aus dem Holzofen, Heurigenbrote, Sturm, Maroni und eine Bierbar. Nachmittag mit Live-Musik von den „Lodge Brothers“ dazu Stationen zur Unterhaltung der Jüngsten.

Am 4. Und 5. Oktober dreht sich in Rust, Mörbisch am See, Oggau am Neusiedler See und Donnerskirchen alles um „Gans am Neusiedlersee“ – ein Shuttlebus verkehrt für Besucher zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten. Es gibt Köstlichkeiten von der Gans, passende Weine dazu und stilvolles Kunsthandwerk.

Am gleichen Wochenende von 4. Und 5. Oktober gibt es beim „Herbst.Kellergassen.Markt“ am Kellerplatz von Purbach am Neusiedlersee alles aus Kellern, Ställen und Küchen. Beim kleinen, aber feinen Markt findet man ehrliche, in Handarbeit hergestellte Lebensmittel, die gesund, aromatisch und im Burgenland produziert sind.

Den Einkaufskorb mit allerlei Spezialitäten füllen
Es gibt Fischburger, süße und pikante Backwaren und Köstlichkeiten, um den Einkaufskorb mit ehrlichen Produkten aus der Gegend um den Neusiedler See zu füllen: Bio-Honig, Sanddornspezialitäten, Austernpilzprodukte, Chiliprodukte aller Art und Schärfe, eingelegte getrocknete Paradeiser, und vieles mehr. Auch Kunsthandwerk und Naturkosmetik findet man in den Marktständen. Der Abschluss ist musikalisch mit einem Konzert von „Hocky“.

Die Stadtgemeinde Mattersburg lädt am 4. Oktober zum Herbstfest in den Jubiläumspark ein. Herbstliche Spezialitäten, wie Holzofenbuchtelsn, Heurigenbrote, hausgemachte Kuchen oder Stum und Maroni verführen die Besucher. Dazu gibt es Live-Musik von den „jungen Wulkatalern“. Auch die Kinder kommen bei Schmink und Bastelstationen nicht zu kurz.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 28°
Symbol heiter
Güssing
12° / 28°
Symbol heiter
Mattersburg
13° / 28°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.571 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
118.766 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Adabei Österreich
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
99.131 mal gelesen
Robert Kratky kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben nach dem Wecker zurück.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2233 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1831 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1269 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Info-Veranstaltung
Wie schaut‘s aus mit‘m Krankenhaus Gols?
Krone Plus Logo
Ein Lokalaugenschein
„Eingenäht“ in der Justizanstalt Eisenstadt
Eklat bei Wiedersehen
Im Gerangel mit Frau fiel Schuss: Täter in U-Haft
Natur pur
150 Hektar mehr für die Artenvielfalt im Hanság
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf