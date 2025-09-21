Wer ist Ihr Herzensverein? Bestimmen Sie mit

Herzensmenschen werden wieder ausgezeichnet. Aber noch bis 1. Oktober können Sie mitbestimmen, welche engagierte Gruppe ausgezeichnet werden soll!
Gemeinsam geht mehr – das beweisen Kärntens Vereine tagtäglich. Ob als Blaulichtorganisation, als kleine Theatergruppe, Sportvereine oder gemeinnützige Angebote, die freiwillige Kärntnerinnen und Kärntner auf die Beine stellen. Sie alle sind ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens: Sie schaffen Gemeinschaft, fördern den Austausch zwischen Generationen, vermitteln Werte und Zusammenhalt und meist tun sie auch noch Gutes, sammeln Spenden, schenken Hoffnung und Mut.
Und die heurigen Kandidaten im Rennen um den Titel „Herzensverein 2025“ können sich mehr als sehen lassen: Vom Bowlingteam Grafenstein über den Verein Wandelstern bis hin zur Trachtenkapelle Steinfeld! Auch die Perchtengruppe „The Dark Hellfaces“, der Verein „Leben & Lachen“, die Seniorengruppe Maria Rain, „Buch13“, die Organisation MENA, das Sozialarbeiter-Team des Roten Kreuz Villach sowie die Akutgeriatrie im LKH Laas haben es ins Finale geschafft.
Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Denn verdient hätten es zwar all diese Vereine und Gruppierungen – aber entscheiden, wer sich den ersten Platz holt, tun Sie! Und Ihre Stimme könnte das Zünglein an der Waage sein.
Während die „Krone“ bereits im ganzen Land Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen weiter vorstellen zu können, bitten wir Sie, noch fleißig Ihren Lieblingsverein mit Ihrer Stimme zu unterstützen.
Abstimmen: Mitmachen ist ganz einfach!
Noch bis 1. Oktober können alle Kärntnerinnen und Kärntner entweder unter www.krone.at/herzensmenschknt am Online-Voting teilzunehmen, oder den ausgefüllten Coupon per Post an die Redaktion der „Kärntner Krone“ schicken.
Den außergewöhnlichen Vereinen, die es heuer in die Finalrunde geschafft haben, sei gesagt: Kämpft noch um jede Stimme, online oder per Coupon! Dann könntet Ihr schon Anfang Oktober einen Anruf von Ihrer „Kärntner Krone“ bekommen und zur großen Herzensmensch-Gala am 18. Oktober in Pörtschach eingeladen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.