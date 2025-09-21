Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herzensmensch-Gala

Wer ist Ihr Herzensverein? Bestimmen Sie mit

Kärnten
21.09.2025 18:35
„Fritzis Theatergruppe“ ist ein kleiner Verein, konnte sich 2024 aber trotzdem den dritten Platz ...
„Fritzis Theatergruppe“ ist ein kleiner Verein, konnte sich 2024 aber trotzdem den dritten Platz im Voting sichern.(Bild: Evelyn Hronek)

Herzensmenschen werden wieder ausgezeichnet. Aber noch bis 1. Oktober können Sie mitbestimmen, welche engagierte Gruppe ausgezeichnet werden soll!

0 Kommentare

Gemeinsam geht mehr – das beweisen Kärntens Vereine tagtäglich. Ob als Blaulichtorganisation, als kleine Theatergruppe, Sportvereine oder gemeinnützige Angebote, die freiwillige Kärntnerinnen und Kärntner auf die Beine stellen. Sie alle sind ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens: Sie schaffen Gemeinschaft, fördern den Austausch zwischen Generationen, vermitteln Werte und Zusammenhalt und meist tun sie auch noch Gutes, sammeln Spenden, schenken Hoffnung und Mut.

Und die heurigen Kandidaten im Rennen um den Titel „Herzensverein 2025“ können sich mehr als sehen lassen: Vom Bowlingteam Grafenstein über den Verein Wandelstern bis hin zur Trachtenkapelle Steinfeld! Auch die Perchtengruppe „The Dark Hellfaces“, der Verein „Leben & Lachen“, die Seniorengruppe Maria Rain, „Buch13“, die Organisation MENA, das Sozialarbeiter-Team des Roten Kreuz Villach sowie die Akutgeriatrie im LKH Laas haben es ins Finale geschafft.

Sie sind gefragt

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Denn verdient hätten es zwar all diese Vereine und Gruppierungen – aber entscheiden, wer sich den ersten Platz holt, tun Sie! Und Ihre Stimme könnte das Zünglein an der Waage sein. 

Während die „Krone“ bereits im ganzen Land Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen weiter vorstellen zu können, bitten wir Sie, noch fleißig Ihren Lieblingsverein mit Ihrer Stimme zu unterstützen.

Abstimmen: Mitmachen ist ganz einfach!
Noch bis 1. Oktober können alle Kärntnerinnen und Kärntner entweder unter www.krone.at/herzensmenschknt am Online-Voting teilzunehmen, oder den ausgefüllten Coupon per Post an die Redaktion der „Kärntner Krone“ schicken.

Die Wasserrettung Klopein holte sich 2024 den 1. Platz.
Die Wasserrettung Klopein holte sich 2024 den 1. Platz.(Bild: Evelyn Hronek)
Das „Krone“-Team zeichnet auch heuer wieder Vereine aus.
Das „Krone“-Team zeichnet auch heuer wieder Vereine aus.(Bild: Evelyn Hronek)

Den außergewöhnlichen Vereinen, die es heuer in die Finalrunde geschafft haben, sei gesagt: Kämpft noch um jede Stimme, online oder per Coupon! Dann könntet Ihr schon Anfang Oktober einen Anruf von Ihrer „Kärntner Krone“ bekommen und zur großen Herzensmensch-Gala am 18. Oktober in Pörtschach eingeladen werden.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.939 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
107.494 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
99.450 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2208 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1380 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1265 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Mehr Kärnten
Herzensmensch-Gala
Wer ist Ihr Herzensverein? Bestimmen Sie mit
Drama am Predil See
68-Jährige stürzte beim Wandern bei Tarvis ab: Tot
79-Jähriger angezeigt
Falscher Motorrad-Polizist wollte Strafe kassieren
Tag des Denkmals
Digitaler Zwilling für Guss, Pfarrer als Alchemist
Ursache noch unklar
Haus in Vollbrand: Großeinsatz in Klagenfurt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf