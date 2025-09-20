Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga – 7. Runde

St. Pölten gewinnt bei Austria Salzburg mit 2:1!

Fußball National
20.09.2025 17:02
Harte Zweikämpfe, aber nur einen Sieger hat das Duell von Austria Salzburg und SKN St. Pölten ...
Harte Zweikämpfe, aber nur einen Sieger hat das Duell von Austria Salzburg und SKN St. Pölten gebracht ...(Bild: GEPA)

Spitzenreiter SKN St. Pölten hat seinen Vorsprung in der 2. Liga mit einem Last-Minute-Sieg ausgebaut!

0 Kommentare

Die Niederösterreicher feierten am Samstag gegen Austria Salzburg in Überzahl und aufgrund von Treffern von Marco Hausjell (88.) sowie Reinhard Young (95.) einen 2:1-Auswärtserfolg.

SKN hält bei sechs Siegen und einem Remis
Sie liegen damit sechs Punkte vor der Admira, die bereits am Freitag bei Rapid II nicht über ein 2:2 hinausgekommen war. Der SKN hält nun nach sieben Runden bei sechs Siegen und einem Remis.

Die Salzburger waren durch Christian Gebauer (57.) in Führung gegangen. Dann aber sah Denis Kahrimanovic in der 75. Minute Gelb-Rot, und die dezimierten Gastgeber konnten dem Druck der Niederösterreicher nicht mehr standhalten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
169.453 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
133.083 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.995 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1742 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1039 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
953 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Fußball National
Bundesliga im TICKER
LIVE: Erste Großchance gehört der Wiener Austria
Bundesliga im TICKER
Jetzt LIVE: Handspiel! Sturm-Treffer zählt nicht
2. Liga – 7. Runde
St. Pölten gewinnt bei Austria Salzburg mit 2:1!
Bundesliga im TICKER
LIVE: TSV Hartberg gegen den WAC!
Krone Plus Logo
GAK fordert Rapid
Vor erstem Duell überwiegt Respekt für den „Ex“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf