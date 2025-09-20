St. Pölten gewinnt bei Austria Salzburg mit 2:1!

LIVE: Tor! Sturm Graz jubelt gegen zehn Salzburger
Bundesliga im Ticker
Spitzenreiter SKN St. Pölten hat seinen Vorsprung in der 2. Liga mit einem Last-Minute-Sieg ausgebaut!
Die Niederösterreicher feierten am Samstag gegen Austria Salzburg in Überzahl und aufgrund von Treffern von Marco Hausjell (88.) sowie Reinhard Young (95.) einen 2:1-Auswärtserfolg.
SKN hält bei sechs Siegen und einem Remis
Sie liegen damit sechs Punkte vor der Admira, die bereits am Freitag bei Rapid II nicht über ein 2:2 hinausgekommen war. Der SKN hält nun nach sieben Runden bei sechs Siegen und einem Remis.
Die Salzburger waren durch Christian Gebauer (57.) in Führung gegangen. Dann aber sah Denis Kahrimanovic in der 75. Minute Gelb-Rot, und die dezimierten Gastgeber konnten dem Druck der Niederösterreicher nicht mehr standhalten.
