Regierung muss sparen, aber lehnt neue Abgaben ab

„Wir müssen die notwendigen Schritte setzen, um die Kosten zu dämpfen, dort einsparen, wo es möglich ist, und dort investieren, wo man Einnahmen lukrieren kann.“ Das sagte ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer diese Woche im Interview mit der „Krone“. Er zeigte sich optimistisch, die Einsparungen zu schaffen, „aber die Ausgabensteigerungen haben wir nicht im Griff.“