Like "Bert" in DE
Moose “Emil” in Austria: To intervene or not?
Moose "Emil" has been wandering through Austria for weeks - recently even as far as Upper Austria. He keeps popping up, which raises the question: intervene or just leave him alone? An example from Germany shows how it can work.
Emil" is currently being accompanied by the SOKO. The police in Upper Austria, hunting experts and an expert from the Research Institute of Wildlife Ecology have been following "Emil" every step of the way, taking extra care to keep him quiet. "We keep a close eye on where 'Emil' moves. As long as he poses no danger to himself or others, nothing else will happen," says State Forestry Director Gottfried Diwold.
"Stunning and relocation is risky"
Klaus Hackländer, wildlife biologist at Boku Vienna, advises: "As long as there is no imminent danger, just sit back and watch." Stunning and relocation is risky and only appropriate in an emergency. Several animal welfare activists warn of the dangers of anesthesia anyway.
Moose "Bert" lives in Germany
An example from Germany shows how well this can work: "Bert" the moose has been living alone in Brandenburg for three years - with a transmitter, but without any problems. He also roams the countryside peacefully without needing any intervention.
Not afraid of humans
The only problem is that "Emil" is not very shy of people and is therefore often found in settlements or on roads. But here, too, you can learn to be more attentive and considerate in traffic, Hackländer emphasizes.
"Just leave them alone"
His conclusion: "It only becomes dangerous when Emil threatens people or himself. Until then, we should be happy that he's here - and just leave him alone."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
