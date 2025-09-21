Badespaß: Endspurt für Kärntner Strandbäder

Allmählich neigt sich auch die Badesaison in Kärnten zu Ende. Während viele Freibäder schon geschlossen und Bilanz gezogen haben, laden einige noch zum finalen Badespaß!
Warme Tage im September locken Badefreunde noch ins kühle Nass. Aus diesem Grund halten einige Freibäder ihre Tore noch geöffnet. So herrscht etwa in Wolfsberg auf der Freizeitanlage St. Andräer See und im Naturbadesee in Lavamünd noch Badebetrieb. Auch das Freibad in Griffen hat bis Ende September offen. Das beliebte Sportstrandbad an der Südpromenade Klopeiner See ist sogar noch bis Ende Oktober zugänglich. Und auch am Turnersee, Pirkdorfer See und Sonnegger See kann man noch einen Sprung ins Wasser wagen. Auch die Klagenfurter Stadtwerke-Strandbäder haben bei Schönwetter nach wie vor geöffnet. Das große Wörthersee-Strandbad schließt im Regelfall erst im Oktober.
Bis Ende September läuft zudem noch der Betrieb am Rauschelesee, Keutschacher See, Linsendorfer See sowie am Pischeldorfer Badeteich.
Und wer Becken bevorzugt, kann sich in den Badeanlagen in Weitensfeld und Althofen bis Ende September noch abkühlen. Bis dahin haben auch die Strandbäder am Hörzendorfer See, Kraiger See und Längsee in St. Veit geöffnet.
Bei einer Wassertemperatur von aktuell 21 Grad kann außerdem noch in den Strandbädern am Ossiacher See oder am Flatschacher oder Maltschacher See gebadet werden. Und auch am schönen Pressegger See hat die Freizeitanlage noch geöffnet. Das Erlebnis-Naturbad Vorderberg und das Erlebnisbad Gitschtal setzten ebenso auf Betrieb in der Nachsaison – sowie die Strandbäder am Millstätter See und am Weißensee. Bequem machen kann man es sich bei Schönwetter ebenso noch im Erlebnisbad Möllbrücke.
Mit Trinkwasserqualität gibt es in Kärnten. Viele davon laden noch zum Baden.
Beliebte Badeorte in Villach und Umgebung sind der Faaker See, Afritzer See der Magdalenensee oder der Brennsee. Auch diese laden noch ein, die letzten warmen Sommertage an den Ufern zu genießen. Auf kaernten.at gibt es alle See-Infos.
