Badespaß: Endspurt für Kärntner Strandbäder

Warme Tage im September locken Badefreunde noch ins kühle Nass. Aus diesem Grund halten einige Freibäder ihre Tore noch geöffnet. So herrscht etwa in Wolfsberg auf der Freizeitanlage St. Andräer See und im Naturbadesee in Lavamünd noch Badebetrieb. Auch das Freibad in Griffen hat bis Ende September offen. Das beliebte Sportstrandbad an der Südpromenade Klopeiner See ist sogar noch bis Ende Oktober zugänglich. Und auch am Turnersee, Pirkdorfer See und Sonnegger See kann man noch einen Sprung ins Wasser wagen. Auch die Klagenfurter Stadtwerke-Strandbäder haben bei Schönwetter nach wie vor geöffnet. Das große Wörthersee-Strandbad schließt im Regelfall erst im Oktober.