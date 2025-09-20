Sprung auf Zug scheiterte: Frauen schwer verletzt

Fatale Folgen beim Aufsprung auf anfahrenden Zug

In der Dunkelheit konnte der Zugsführer dies nicht bemerken. Als es wieder grünes Licht gab, kam es zur Katastrophe: Die beiden Damen versuchten, auf den anfahrenden Zug aufzuspringen. Dabei geriet eine Frau unter den Zug – für sie endete der Versuch mit einem abgetrennten Vorfuß. Die zweite Dame wurde am Kopf schwer verletzt.