„Krankenschwester“ knöpfte Verliebtem viel Geld ab

Kein Geld für die Flucht

So schilderte ihm die Herzdame, dass sie als Krankenschwester in Gaza arbeite und dort Verletzte behandle. Doch als wäre das nicht schon genug: Aufgrund der unsicheren Lage müsse sie nun rasch flüchten, das Geld reiche dafür aber nicht. Offenbar blind vor Liebe überwies der 77-Jährige in Summe knapp 7000 Euro auf ein niederländisches Konto, um sie aus der angeblich ausweglosen Situation zu retten. Wem er damit schlussendlich wirklich half, weiß der Waldviertler nicht – er erstattete Anzeige gegen unbekannte Täter.