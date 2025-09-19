Champions League: St. Pölten zieht attraktive Lose

Der genaue Spielplan wird erst am Samstag veröffentlicht. Gespielt wird je zwei Mal im Oktober, November und Dezember. Die K.o.-Phase beginnt im Februar 2026, das Finale findet im Mai 2026 im Ullevaal-Stadion in Oslo statt. Von den 18 Teams qualifizieren sich die besten vier direkt für das Viertelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 5 bis 12 bestreiten den Umweg über das Play-off mit Hin- und Rückspiel und ermitteln so die restlichen vier Viertelfinalistinnen, die dann auf die Top 4 treffen. Die Mannschaften, die am Ende der Ligaphase nur die Ränge 13 bis 18 belegen, scheiden aus.