Grüne haben das Mauern der Landeskoalition satt

„Schwarz-Blau ist nur am Mauern“

Die Grüne Politikerin enthüllt am Freitag aber auch weitere Plakate mit Enkelkinder-Fragen. „Warum muss ich auf Beton spielen?“, „Wo war der Bus, um sicher nach Hause zu kommen?“ und „Bin ich nicht krank genug?“. Es seien Fragen, die sich die Niederösterreicher heute schon stellen, meint Krismer. Wie auf den Plakaten zu sehen, widme man sich zunächst den Themen Verbauung, öffentlicher Verkehr und Gesundheitsversorgung. Es sei aber eine „Langzeitkampagne“, um den Menschen künftig eine Möglichkeit zu bieten, wenn sie Antworten auf brennende Fragen wollen.