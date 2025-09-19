Polizei findet 27 Schlangen in Grazer Wohnung

Die private Haltung von Exoten, darunter auch Schlangen, ist in Österreich im Tierschutzgesetz geregelt. Allerdings: Ob und welche Tiere gehalten werden dürfen, regeln wiederum die einzelnen Bundesländer. Grundsätzlich ist die Haltung von Giftschlangen in Österreich eigentlich untersagt. Aber: In einigen Bundesländern, zum Beispiel in der Steiermark, ist sie wiederum mit entsprechender Genehmigung erlaubt.

Die Haltung von Exoten muss immer angemeldet werden, in manchen Fällen ist die Zustimmung der jeweiligen Gemeinde einzuholen. In Wien ist zudem ein entsprechender Sachkundenachweis zu erbringen. Auch Größe und Ausstattung der Terrarien sind im Tierschutzgesetz festgelegt. Vermieter können die Haltung von Exoten generell untersagen.