Polizei findet 27 Schlangen in Grazer Wohnung

Unfassbare Funde machten Polizisten am Donnerstag in Seckau (Bezirk Murtal) und in Graz-Wetzelsdorf: Nach dem Tod eines 83-jährigen Mannes wurden in dessen Wohnung eine hochgiftige Grüne Mamba und an der zweiten Adresse 27 lebende Schlagen gefunden!
Donnerstagmorgen wurde die Polizei wegen eines Todesfalles in die Wohnung eines 83-Jährigen in Seckau gerufen. Dort fanden die Beamten eine hochgiftige Grüne Mamba in einem Terrarium. Der Mann ist als Reptilienhalter bekannt, deswegen wurde auch die Öffnung seiner Wohnung in einem Hochhaus in Graz-Wetzelsdorf angeordnet.
17 gefährliche Tiere lebten eingepfercht
Dort machte die Exekutive einen schockierenden Fund: 27 lebende Schlangen, 17 davon als hochgiftig eingestuft! „Die Schlangen waren in verschiedenen Käfigen und Boxen eingepfercht und vegetierten in ihren eigenen Exkrementen dahin“, schildert die Landespolizeidirektion.
Wir arbeiten unter schlimmsten Bedingungen und absoluter Lebensgefahr.
Reptilienexperte Werner Stangl
Bild: Stangl/zVg
Experte: „Tierquälerische Zustände“
Reptilienexperte Werner Stangl war gemeinsam mit der Polizei vor Ort. Er beschreibt die Wohnung im ersten Stock als Messi-Haushalt, voll mit Kakerlaken, ohne Strom. Die Tiere lebten in kleinen Boxen, hatten kein Wasser, in den Käfigen lagen Häute und Kot von mehreren Monaten. „Das waren schlimmste, tierquälerische Zustände.“ Dazu kommt, dass viele der Giftschlangen – Mambas, darunter grüne und schwarze, Puffottern, Klapperschlangen, eine Speikobra – absolut tödlich sind. Außerdem wurden ein vier Meter langer Python und eine Anakonda gefunden.
Die private Haltung von Exoten, darunter auch Schlangen, ist in Österreich im Tierschutzgesetz geregelt. Allerdings: Ob und welche Tiere gehalten werden dürfen, regeln wiederum die einzelnen Bundesländer. Grundsätzlich ist die Haltung von Giftschlangen in Österreich eigentlich untersagt. Aber: In einigen Bundesländern, zum Beispiel in der Steiermark, ist sie wiederum mit entsprechender Genehmigung erlaubt.
Die Haltung von Exoten muss immer angemeldet werden, in manchen Fällen ist die Zustimmung der jeweiligen Gemeinde einzuholen. In Wien ist zudem ein entsprechender Sachkundenachweis zu erbringen. Auch Größe und Ausstattung der Terrarien sind im Tierschutzgesetz festgelegt. Vermieter können die Haltung von Exoten generell untersagen.
Mit Schutzkleidung erkundete der Experte am Donnerstag die Wohnung des amtsbekannten Tierhalters. „Wir arbeiten unter schlimmsten Bedingungen und Lebensgefahr.“ Jeder Biss kann letal sein.
Mit dabei waren ein Amtstierarzt und ein Sachverständiger für Gefahrentiere. Die Tiere werden vom Sachverständigen übernommen und abtransportiert.
