„Wheely“ endete für Motorradfahrer im Spital

Gegen 18.20 Uhr war der Einheimische auf der L213 von Angerberg in Richtung Breitenbach am Inn unterwegs. „Kurz nach dem Ortsende von Angerberg führte er laut eigenen Angaben einen sogenannten ,Wheely‘ – eine Fahrt auf dem Hinterrad – durch“, heißt es seitens der Polizei. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Sturz und landete etwa zwei Meter rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben.