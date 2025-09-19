„Wheely“ endete für Motorradfahrer im Spital

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Angerberg in Tirol (Bezirk Kufstein): Ein 28-Jähriger kam mit seinem Motorrad nach einem missglückten Trick zu Sturz. Mit schweren Armverletzungen musste der Biker ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 18.20 Uhr war der Einheimische auf der L213 von Angerberg in Richtung Breitenbach am Inn unterwegs. „Kurz nach dem Ortsende von Angerberg führte er laut eigenen Angaben einen sogenannten ,Wheely‘ – eine Fahrt auf dem Hinterrad – durch“, heißt es seitens der Polizei. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Sturz und landete etwa zwei Meter rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben.
Motorrad nur leicht beschädigt
Der 28-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen am rechten Arm zu. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde der Mann ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. Das Motorrad wurde nur leicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten war die Landesstraße im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar.
