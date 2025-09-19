Junger Feuerteufel (15) in Innsbruck festgenommen

In der Nacht auf Freitag kam es in Innsbruck zu einer Serie von Brandstiftungen. Verantwortlich dafür war offenbar ein Jugendlicher. Der 15-Jährige wurde von der Polizei aufgespürt und festgenommen.
„Der Jugendliche steht im Verdacht, gegen 0.40 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße ein Motorrad sowie ein Fahrrad in Brand gesetzt zu haben“, heißt es seitens der Polizei. Die alarmierten Beamten konnten beide Brände rasch löschen und so größeren Schaden verhindern.
Müllkübel in Brand gesteckt
Wenige Minuten später, kurz vor 1 Uhr, stand in der Michael-Gaismair-Straße plötzlich ein Müllkübel in Flammen. Zeugen beschrieben den mutmaßlichen Täter ähnlich wie beim ersten Vorfall, gaben jedoch an, dass der Jugendliche nun eine Eisenstange bei sich trug.
Mit Eisenstange in der Hand festgenommen
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige mit der Eisenstange in der Hand schließlich im Bereich des Westfriedhofs angetroffen und festgenommen werden.
