Motorradfahrer (19) brach sich bei Unfall Genick
Gegen Steher geprallt
Mit dem Kopf gegen einen Steher – das war das Todesurteil für einen jungen Motorradfahrer. Der 19-Jährige war am Donnerstagmittag im oberösterreichischen Haslach an der Mühl in einer Linkskurve gestürzt. Er erlitt einen Genickbruch.
Ein 19-Jähriger aus St. Ulrich im Mühlkreis fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr mit seiner Honda CBR 650 auf der Haslacherstraße von St. Peter am Wimberg kommend Richtung Haslach. In einer leichten Linkskurve im Ortschaftsbereich Hartmannsdorf, Gemeinde Haslach an der Mühl, stürzte er und schlitterte mit dem Motorrad gegen die Leitschiene.
Er war sofort tot
Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Steher. Laut Notarzt dürfte der 19-Jährige sofort tot gewesen sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.