Motorradfahrer (19) brach sich bei Unfall Genick

Ein 19-Jähriger aus St. Ulrich im Mühlkreis fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr mit seiner Honda CBR 650 auf der Haslacherstraße von St. Peter am Wimberg kommend Richtung Haslach. In einer leichten Linkskurve im Ortschaftsbereich Hartmannsdorf, Gemeinde Haslach an der Mühl, stürzte er und schlitterte mit dem Motorrad gegen die Leitschiene.