Nächste Abschiebung nach Syrien ++ „SOKO Elch“

Österreich hat heute wieder einen syrischen Staatsbürger in sein Heimatland abgeschoben, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP bestätigt hat. Der Mann hatte eine mehr als zweijährige Haftstrafe wegen eines Sexualdelikts abgesessen. Und: Das derzeit berühmteste Tier Österreichs steht kurz vor der Landesgrenze zu Oberösterreich. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 18. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.