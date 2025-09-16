Kontroverse Trauerfahne ++ Orcas greifen an

Der Bürgermeister der steirischen Gemeinde Lieboch sorgte für Aufsehen, als er nach dem Attentat auf den rechten US-Politaktivisten Charlie Kirk vor dem Gemeindeamt eine schwarze Fahne hisste. Und: Am Samstag kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Orcas haben eine Segeljacht attackiert und so stark beschädigt, dass das Boot schließlich sank. Glück im Unglück: Die Crew konnte rechtzeitig von anderen Booten gerettet werden und kam mit dem Schrecken davon. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 16. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.