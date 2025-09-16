Kontroverse Trauerfahne ++ Orcas greifen an

Der Bürgermeister der steirischen Gemeinde Lieboch sorgte für Aufsehen, als er nach dem Attentat auf den rechten US-Politaktivisten Charlie Kirk vor dem Gemeindeamt eine schwarze Fahne hisste. Und: Am Samstag kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Orcas haben eine Segeljacht attackiert und so stark beschädigt, dass das Boot schließlich sank. Glück im Unglück: Die Crew konnte rechtzeitig von anderen Booten gerettet werden und kam mit dem Schrecken davon. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 16. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.