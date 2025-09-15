Trauer um Serafin ++ Kirk-Attentat: Motiv unklar

Österreich trauert um Harald Serafin. Der beliebte Entertainer, Sänger und langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch ist im Alter von 93 Jahren verstorben. UND: Im Fall des getöteten Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk suchen die Ermittler weiterhin nach dem Motiv für den Schrecken. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 15. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.