Kritik an Umbau: „Riesenstau um 20 Millionen Euro“

Laut Stadtplanung würde der Verkehr ab 7.15 Uhr langsam zunehmen – um diese Zeit bringen die ersten Eltern ihre Kinder mit dem Auto in einer der angrenzenden Schulen. Der Höhepunkt ist dann zwischen 7.30 und 8 Uhr, dann braucht man für das kurze Stück von der Promenade auf die B1 bis zu 20 Minuten. Betroffen seien davon circa 100 Autos, während in der Zeit rund 550 Fußgänger, Rad- und Scooterfahrer die Promenade queren, heißt es aus dem Rathaus