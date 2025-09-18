How “SOKO Elch” plans the deportation of “Emil”

"Emil" ante portas! Only a few kilometers separate the animal from the Upper Austrian border. The moose is roaming somewhere east of Gaflenz and Maria Neustift. "We are well prepared. In the past few days, we have gone through various scenarios and defined appropriate measures," confirmed Provincial Councillor Michaela Langer-Weninger in response to an inquiry from "Krone", confirming that a "SOKO Elk" has been formed. Leading the way: the province of Upper Austria, district authorities, hunters, police and the Research Institute of Wildlife Ecology.