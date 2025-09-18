Vorteilswelt
When he enters Upper Austria

How “SOKO Elch” plans the deportation of “Emil”

Nachrichten
18.09.2025 06:00
"Emil" is looking for love, but has really lost his way - there's a plan in case he comes to ...
"Emil" is looking for love, but has really lost his way - there's a plan in case he comes to Upper Austria now(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Austria's currently most famous animal is about to cross the border into Upper Austria. And the newly established "SOKO Elch" has already come up with a concrete idea of how the "lonely wanderer" can reach his destination - with a little help. And it would do what people in Lower Austria apparently don't dare to do.

"Emil" ante portas! Only a few kilometers separate the animal from the Upper Austrian border. The moose is roaming somewhere east of Gaflenz and Maria Neustift. "We are well prepared. In the past few days, we have gone through various scenarios and defined appropriate measures," confirmed Provincial Councillor Michaela Langer-Weninger in response to an inquiry from "Krone", confirming that a "SOKO Elk" has been formed. Leading the way: the province of Upper Austria, district authorities, hunters, police and the Research Institute of Wildlife Ecology.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
