Jugendliche bedrohten Frau in St. Pölten mit Waffe

Besorgniserregende Vorfälle sollen im Sturm-19-Park in St. Pölten für Verunsicherung sorgen. Wie jener am Montag, als es eine Anrainerin beim Müllentsorgen ordentlich mit der Angst zu tun bekam: „Als ich abends vor die Tür gegangen bin, habe ich plötzlich in den Lauf einer Pistole geblickt“, schildert die Frau. Vier Jugendliche sollen mit einer Waffe hantiert haben. Als die alarmierte Polizei eintraf, fehlte von den Übeltätern jedoch jede Spur. Eine Fahndung verlief negativ. Nur die Waffe – eine Soft-Air-Pistole – konnte sichergestellt werden. Anzeige wurde erstattet.