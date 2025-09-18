„Häuslicher Unterricht“ hat ein wenig zugenommen

Schnell mehr als halbiert

Bereits im Schuljahr 2022/23 hatte sich diese Zahl mehr als halbiert, damals betraf es noch 625 schulpflichtige Kinder. 2023/24 waren es 303 Kinder, im vergangenen Schuljahr 228. Jetzt, im Herbst, ging die Zahl wieder leicht nach oben: Aktuell sind landesweit 244 Kinder im „Häuslichen Unterricht“. Die Hotspots sind dabei, wie gehabt, das Innviertel (72 Betroffene) sowie das Mühlviertel (50).