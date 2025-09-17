Revanche geglückt! Messi trifft bei Sieg für Miami

Inter und AC Milan kaufen Kult-Stadion San Siro
Für 197 Mio. Euro
Inter Miami ist am Dienstag mit einem 3:1-Sieg die Revanche an den Seattle Sounders für die Leagues-Cup-Finalniederlage gelungen. Der argentinische Fußballstar Lionel Messi erzielte kurz vor der Pause mit dem 2:0 seinen 20. Saisontreffer.
Davor hatte er das von Jordi Alba erzielte Führungstor aufgelegt. Miami hat nun gute Play-off-Chancen. Seattle hatte im August das Finalspiel 3:0 gewonnen. Miami-Stürmer Luis Suarez fiel dabei negativ auf, er wurde gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.