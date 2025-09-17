Vorteilswelt
3:1 gegen Seattle

Revanche geglückt! Messi trifft bei Sieg für Miami

Fußball International
17.09.2025 10:05
Lionel Messi traf zum zwischenzeitlichen 2:0.
Lionel Messi traf zum zwischenzeitlichen 2:0.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Megan Briggs)

Inter Miami ist am Dienstag mit einem 3:1-Sieg die Revanche an den Seattle Sounders für die Leagues-Cup-Finalniederlage gelungen. Der argentinische Fußballstar Lionel Messi erzielte kurz vor der Pause mit dem 2:0 seinen 20. Saisontreffer. 

Davor hatte er das von Jordi Alba erzielte Führungstor aufgelegt. Miami hat nun gute Play-off-Chancen. Seattle hatte im August das Finalspiel 3:0 gewonnen. Miami-Stürmer Luis Suarez fiel dabei negativ auf, er wurde gesperrt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
