Mädchen (17) in Keller gelockt und missbraucht

Also muss noch eine Riege an Mitschülern und Freunden der zwei Afghanen befragt werden. Sie alle stehen schon vor dem Verhandlungssaal, klopfen immer wieder an. Wenn die Tür aufgeht, grinsen und winken sie ihrem Freund zu, der in der Mitte des Raumes sitzt – auf der Anklagebank. Den Ernst der Lage scheinen sie nicht zu verstehen. Immerhin geht es um bis zu fünf Jahre Haft. Zumindest für den 14-Jährigen.