„Motivierte“ Abenteurer nachts am Berg gefangen

„Mädchen in psychischem Ausnahmezustand“ – so lautete die Alarmmeldung, die am Ostermontag gegen 20.45 Uhr bei der Innsbrucker Bergrettung einlangte. Wie sich herausstellte, steckte ein Paar aus der Gegend von Köln – sie 19, er 20 Jahre alt– im Bereich der Felsgestalt der „Frau Hitt“ in 2200 Metern fest.