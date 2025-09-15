Motorräder und Tresor wurden Beute von Einbrechern

Die spektakulärste Beute machten wohl unbekannte Täter in St. Anton am Arlberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen sie zwei Baucontainer auf. In einem davon befanden sich mehrere Motor- und Fahrräder. „Während ein Großteil der Räder zurückblieb, wurden insgesamt vier Sportmotorräder und mehrere Elektrogeräte gestohlen“, teilt die Polizei mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.