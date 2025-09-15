Maddie-Hauptverdächtiger soll bald frei kommen

„Kann machen, was er will“

Man will daher eine Führungsaufsicht gegen B. erreichen. Eine elektronische Fußfessel soll dafür sorgen, dass man ihn jederzeit orten kann. Mehr könne man aber nicht machen, da er seine Strafe verbüßt habe. „Solange es keinen anderen Haftbefehl gibt, und den gibt es im Moment nicht, ist er ein freier Mann und kann machen, was er will“, so Wolters.