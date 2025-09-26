Wo es die Windkraft-Gegner „hinweht“

In Niederösterreich wird nicht nur die meiste Windenergie im Land gewonnen – hier bläst auch der meiste „Gegenwind“ was die alternative Stromerzeugung betrifft. Die Bewegung „Windkraft Tullnerfest/Wagram NEIN DANKE“ gewann im Vorjahr immer mehr Anhänger, vor allem vor der Nationalratswahl. Auf der „Blumenwiese“ in Tulln sprach sich unter anderem FPÖ-NÖ Politiker Dieter Dorner im September 2024 gegen die Windkraft aus.

Nähe zu Rechtsextremen

Kritik zog sich die Gruppe aber vor allem für ihre Nähe zu bekannten rechtsextremen Corona-Leugnern wie Martin Rutter zu. Eine der Initiatorinnen der Bewegung, Angelika Starkl, „distanziere“ sich von derartigen Ideologien. Die Veranstaltungen sei eben öffentlich für alle zugänglich, hieß es. Seither hielten die Windkraftkritiker einen monatlichen Stammtisch im Pleyel Kulturzentrum in der Gemeinde Großweikersdorf, ab. Die letzte derartige nfo-Veranstaltung fand Ende August statt. Dann mussten Starkl & Co,. dort das Feld räumen.