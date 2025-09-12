KRONE.TV-NEWS-SHOW

Mails mit Kinderporno-Vorwurf ++ Strafenflut

News Show
12.09.2025 18:03
0 Kommentare

Es gibt eine neue Art von E-Mail Betrug. Dabei schicken Betrüger Mails von einer polizei.at-Adresse. In diesen E-Mails steht, dass laut Polizei der Empfänger Kinder-Pornografie besitzt. Ein 80-jähriger Deutscher zahlte in seiner Angst. Außerdem: Ein großer Parkplatz in Floridsdorf sorgt für Unmut und eine wahre Flut an Strafforderungen. 

