Illegaler Drogenshop ++ Mord an Stefi P.

Tagelang galt die steirische Influencerin Stefi P. als vermisst, bis ihr Ex-Freund die Tat gestand. Freitagvormittag kehrte der mutmaßliche Mörder für einen Lokalaugenschein zurück an den Tatort. UND: Eine 35-jährige Juristin und ihre Mutter eröffneten Ende 2021 einen Onlineshop, in dem Kunden anonym Post abholen konnten. Doch statt legaler Pakete landeten darin illegale Drogenlieferungen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 19. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.