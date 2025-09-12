Grazer Trafik überfallen: Täter (16) stellt sich

Am Mittwochabend gegen 22.25 Uhr kam der Tatverdächtige dann selbst in eine Grazer Polizeiinspektion und stellte sich. Bei der Einvernahme durch Kriminalbeamte zeigte sich der Jugendliche umfassend geständig. Er gab an, dass der mediale Druck zu groß geworden sei. Während die Kleidung, die der Russe bei der Tat getragen hatte, sichergestellt ist, konnte die Tatwaffe – laut dem 16-Jährigen eine Schreckschusspistole – noch nicht gefunden werden. Der Verdächtige ist derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini.