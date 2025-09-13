Grazer leitet Patienten: „Wir haben genug Ärzte“

Wer kennt es nicht: Man braucht dringend einen Termin beim Facharzt, doch der Weg dorthin gestaltet sich als Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. „Vor rund sechs Monaten wollte ich selbst einen Termin bei einem Internisten in Graz vereinbaren. Ich rief die ersten fünf Ärzte in meiner Nähe an und stellte schnell fest, dass das ohne private Versicherung schwierig wird“, erzählt Daniel Schalk. „Das machte mich nachdenklich und führte letztlich zur Idee der Online-Plattform.“