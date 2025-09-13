Vorteilswelt
Grazer leitet Patienten: „Wir haben genug Ärzte“

Steiermark
13.09.2025 06:00
Studien zeigen, dass die Wartezeiten für Klassenplätze zunehmen.
Studien zeigen, dass die Wartezeiten für Klassenplätze zunehmen.

Der Grazer Daniel Schalk hat eine Website ins Leben gerufen, die schnell und unkompliziert an Fachärzte mit freien Terminen vermittelt. Sein Antrieb waren seine eigenen negativen Erfahrungen. Und er ist überzeugt: „Wir haben genug Ärzte.“

Wer kennt es nicht: Man braucht dringend einen Termin beim Facharzt, doch der Weg dorthin gestaltet sich als Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. „Vor rund sechs Monaten wollte ich selbst einen Termin bei einem Internisten in Graz vereinbaren. Ich rief die ersten fünf Ärzte in meiner Nähe an und stellte schnell fest, dass das ohne private Versicherung schwierig wird“, erzählt Daniel Schalk. „Das machte mich nachdenklich und führte letztlich zur Idee der Online-Plattform.“

Das Konzept ist leicht erklärt: Auf der Website kassenarzt-finden.at, die seit August online ist, geben Patienten das gewünschte Fachgebiet und ihr Heimatbundesland ein. Die Suche spuckt anschließend alle gelisteten Kassenärzte mit freien Terminen aus.

Es scheitert oftmals an der Auffindbarkeit, nicht an der Verfügbarkeit. Wir haben genug Ärzte, die sich über neue Patienten freuen würden.

Daniel Schalk

Initiator von kassenarzt-finden.at

Bild: Privat

„Es scheitert oftmals gar nicht an der Verfügbarkeit, sondern an der Auffindbarkeit der Ärzte“, sagt der 35-Jährige. Und er meint: „Wir haben genug Ärzte, die sich über neue Patienten freuen würden.“ Etwa jene, die gerade eine neue Praxis eröffnet haben, oder jene, die über keinen guten Online-Auftritt verfügen.

Daten & Fakten

  • Österreichweit sind etwa 8300 Mediziner als Kassenärzte registriert. Während die Zahl der Wahlärzte in der Steiermark steigt, ist jene der Kassenärzte seit dem Jahr 2019 von 1243 auf 1229 zurückgegangen.
  • Studien zeigen: Patienten müssen heute länger auf Termine warten als früher. Besonders bei Psychiatern, Radiologen, Gynäkologen, Augenärzten und Dermatologen muss man Geduld haben.
  • Eine Untersuchung der Wiener Ärztekammer mit verdeckten Anrufen bei Medizinern ergab, dass binnen zwölf Jahren die Wartezeiten teils um das Siebenfache gestiegen sind.

Schalk selbst verdient nichts an dem Portal. Der Grazer ist bei einer IT-Firma angestellt und betreibt die Website nebenher als Herzensprojekt. „Ich mache das aus persönlicher Motivation. Ich bin der Meinung, dass Gesundheit nicht an Terminvergaben scheitern darf“, erklärt er.

Im nächsten Schritt soll das Ärzteangebot auf der Website weiter ausgebaut werden. Die Suche funktioniert bereits für ganz Österreich – „Ärzte können sich melden, die Listung ist kostenlos“. Schalk telefoniert auch selbst nach der Arbeit Mediziner durch. Sein erklärtes Ziel: „eine gerechtere Gesundheitsversorgung!“

