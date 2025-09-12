Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittlung nun beendet

Steirische Polizei sprengte zwei Drogenbanden

Steiermark
12.09.2025 12:24
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Eva Manhart)

Mehr als ein Jahr wurde ermittelt, dabei wurden von der steirischen Polizei zwei Tätergruppen ausgeforscht, die Drogen im Wert von rund drei Millionen Euro in die Steiermark „importiert“ und hier verkauft haben. 17 Festnahmen und 18 Hausdurchsuchungen wurden vorgenommen.

0 Kommentare

Ein Schlag gegen zwei Tätergruppen, die mit dem „Import“ und Verkauf von Drogen ein Millionengeschäft in der Steiermark gemacht haben, ist der steirischen Polizei gelungen. Mehr als ein Jahr wurde ermittelt, nun konnten die Ermittlungen abgeschlossen werden. Worum geht es?

Konkret bezog eine Tätergruppe ihr Suchtgift aus dem Ausland, ließ es durch eigens engagierte Kurierfahrer in das Bundesgebiet schmuggeln, wo es in weiterer Folge an ihre Komplizen weiterverteilt und letztlich verkauft wurde. Die andere Tätergruppe hingegen kaufte ihr Suchtgift in Österreich vorwiegend in Graz bei verschiedensten Lieferschienen an, um es an ihre Kunden in der gesamten Steiermark gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Teilweise in Erdnussbutter-Gläsern waren die Drogen versteckt
Teilweise in Erdnussbutter-Gläsern waren die Drogen versteckt(Bild: Polizei)

Nach Abschluss der Ermittlungen werden diese beiden Tätergruppen nun verdächtigt, insgesamt eine Menge von 23 Kilogramm Kokain, 5,6 Kilo Heroin, 7 Kilo Amphetamin, 80 Kilogramm Marihuana, 2300 XTC-Tabletten sowie Ketamin, Haschisch, Crystal Meth mit einem Schwarzmarktverkaufswert von mehr als drei Millionen Euro in den Verkehr gesetzt haben.

Bei den Ermittlungen kam es zu 17 Festnahmen (16 Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 57 Jahren, meist österreichische Staatsbürger) und 18 Hausdurchsuchungen. Zudem wurden mehr als 50 Personen wegen des Verdachts des Verbrechens oder Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz ausgeforscht und angezeigt. Zusätzlich zu den Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz wurden noch weitere milieubedingte Straftaten wie Raub, Nötigung und strafbare Handlungen nach dem Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.

Der Großteil der Beschuldigten wurde schon zu mehrjährigen unbedingten Haftstrafen verurteilt. Vier Personen warten derzeit noch in der Justizanstalt Graz-Jakomini und zwei Personen auf freiem Fuß auf ihre Verhandlungen.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
198.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.388 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
82.521 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2595 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1355 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf