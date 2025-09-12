Steirische Polizei sprengte zwei Drogenbanden

Bei den Ermittlungen kam es zu 17 Festnahmen (16 Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 57 Jahren, meist österreichische Staatsbürger) und 18 Hausdurchsuchungen. Zudem wurden mehr als 50 Personen wegen des Verdachts des Verbrechens oder Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz ausgeforscht und angezeigt. Zusätzlich zu den Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz wurden noch weitere milieubedingte Straftaten wie Raub, Nötigung und strafbare Handlungen nach dem Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.