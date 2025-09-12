Vorteilswelt
Wahr, oder nicht wahr?

Zwei VIP-Paare, über die man derzeit viel liest…

Adabei Österreich
12.09.2025 06:00
Selten gemeinsam gesichtet, denn privat ist privat: Alt-Bundeskanzler Christian Kern und ...
Selten gemeinsam gesichtet, denn privat ist privat: Alt-Bundeskanzler Christian Kern und Schauspielerin Verena Altenberger.(Bild: Markus Tschepp)

Christian Kern zuletzt ohne seine Verena Altenberger unterwegs! Lili Paul-Roncalli ohne Dominic Thiem gesichtet! Alles Schlagzeilen, die die heimische Society-Gerüchteküche zum Brodeln bringen und ein Rauschen durch den medialen Blätterwald fegen lassen. Was dahinter steckt. . .

0 Kommentare

Kinder, Kinder, zuletzt rauschte es aber wieder gehörig im medialen Blätterwald über „Trennungen“. Quod esset demonstrandum – denn viele scheinen davon zu „wissen“, nur die Protagonisten selbst nicht. . .

Weil Privates einfach privat bleibt
So auch im Fall von Schauspielerin Verena Altenberger (37) und Altkanzler Christian Kern (59). Nachdem er am Dienstag in der Albertina „nur“ mit Tochter Carla (aus der Ehe mit Eveline Steinberger) auftauchte, las man dann vom „Aus“. Freunde des Paares kontern das in der „Krone“ mit, Pardon, „Totaler Bullshit!“. Und weiter: „Ganz im Gegenteil: Die beiden sind superhappy!“ Da hat also jemand diese Woche mitunter nur voreilig irgendwelche (?) Schlüsse gezogen. . .

Alles bei alten und kein Grund zur „Sorge“: Auch bei Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli ...
Alles bei alten und kein Grund zur „Sorge“: Auch bei Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli läuft‘s aktuell rund.(Bild: Hammann Recka)

. . .kann alles freilich auch im Fall von Artistin Lili Paul-Roncalli (27) und Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem (32) passieren. Denn bei der Roncalli-Premiere am Mittwoch tauchte der Sport-Star wieder nicht an der Seite seiner Liebsten auf. Alles aus? Immer langsam mit den jungen Pferden! Auch hier ist laut Insidern alles bestens. Nur, so wie bei Kern und Altenberger auch, ist bei diesen zwei Hübschen am Ende des Tages privat schlicht und ergreifend privat.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
