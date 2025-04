Dealer flüchtete auf E-Scooter vor der Polizei

Die Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden am Dienstagnachmittag im Bereich des Grazer Volksgartens auf den 19-Jährigen aufmerksam. Im Rahmen regelmäßiger und gezielter Drogenkontrollen konnten sie den Tatverdächtigen beim Verkauf von Suchtmitteln an mehrere Abnehmer auf frischer Tat ertappen. Noch vor der Festnahme flüchtete der mutmaßliche Dealer mittels E-Scooter in Richtung Esperantoplatz.