Junge Steirerinnen gehen auf Medaillenjagd

Die Leidenschaft für Blumen – einen Strauß hat Bretterklieber auch am Oberarm tätowiert – kam schon in der Kindheit in Lannach. „Ich bin auf einer Landwirtschaft aufgewachsen, war viel in der Natur und immer draußen. Mich hat alles fasziniert, das wächst.“ 2020, mit nur 18 Jahren, übernahm die Weststeirerin den Bauernhof nach dem frühen Tod des Vaters. Seither versorgt sie Hühner, Schweine, Brillenschafe und eine Direktvermarktung – zusätzlich zum Job bei Floristik Obendrauf in Graz. „Ich stehe eigentlich jeden Tag unter Dauerstrom“ – vor allem jetzt im Training vor dem Bewerb.