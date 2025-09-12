Behördenkrimi: Diabetiker will Führerschein zurück

Als der 74-jährige Alfred Klung am Abend des 3. März noch einmal von zu Hause wegfuhr, wollte er eigentlich nur zur nächsten Tankstelle im nächsten Ort. Schon seit den 1960er-Jahren ist er Diabetiker. „Daher weiß ich natürlich, wie ich damit umgehen muss“, erzählt er der „Krone“. Dennoch spürte er beim Fahren plötzlich, wie der Zucker „im Keller“ war. „Ich bin sofort an den Straßenrand gefahren, um stehen zu bleiben.“ Da Klung so schnell reagiert hatte, kam weder er selbst, noch jemand anderer zu Schaden. Für Außenstehende sah es im ersten Moment so aus, als wäre er angetrunken – weshalb auch jemand die Polizei rief.