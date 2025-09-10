Schlagerstar Nik P. rockt Bühne mit Sohn Niklas

Seit fast drei Jahrzehnten begeistert Schlagerstar Nik P. seine Fans mit Hits, Herz und unverwechselbarem Sound. Mittlerweile teilt er die Bühne mit seinem Sohn Niklas. Mit seinem eigenen Label geht Nik P. zudem neue Wege und zeigt, dass seine Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende ist. Der Sänger geht im Herbst 2025 auf große Österreich-Tour und bringt neue, rockige Sounds mit.
