Mann (58) schreit vor Synagoge Nazi-Sager herum

Ein Sicherheitsbeamter der Synagoge in Wien-Leopoldstadt wurde am Dienstagabend auf einen Mann aufmerksam, der sich in auffälliger Weise dem Gebetshaus näherte. Er war nicht nur ausgesprochen wütend, er plärrte nationalsozialistisches sowie antisemitisches Gedankengut herum.
Er trank sich offenbar in Rage und beschloss, seinen Hass gegenüber Juden und Jüdinnen vor der Synagoge in der Großen Schiffgasse freien Lauf zu lassen. Er näherte sich dem jüdischen Gebetshaus und schrie verherrlichendes, nationalsozialistisches sowie antisemitisches Gedankengut umher. Ein Security, der dort für die Überwachung der Synagoge zuständig ist, alarmierte sofort die Polizei.
Polizei musste Mann festnehmen
Als diese dort ankamen, forderten sie den 58-jährigen Österreicher mehrfach auf, sein Geschrei sein zu lassen. Doch dieser machte ungehindert weiter. In weiterer Folge sahen sich die Wiener Beamten gezwungen, den Mann festzunehmen. Bei einem Alkotest wurde ein Promillewert von 1,5 festgestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.