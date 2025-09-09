Corona-Maßnahmen werden noch einmal durchleuchtet

„Fehler benennen“

Aus Sicht der ÖVP-Politikerin waren in der Nachbetrachtung vor allem die Schulsperren, die Impfpflicht sowie die zeitweise Abriegelung ganzer Städte und Bezirke die größten Fehler bei der Bewältigung der Corona-Krise. Diese Schritte und auch die weiteren, damals gesetzten Maßnahmen sollen jetzt noch einmal auf ihre Tauglichkeit abgeklopft werden. Auch in Deutschland wurde jetzt auf Drängen des dortigen Bundespräsidenten Steinmeier eine solche Corona-Kommission eingesetzt. Mikl-Leitner: „Gestern Deutschland, heute Niederösterreich – aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir in Niederösterreich keine Aufforderung von oben brauchen.“