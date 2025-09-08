Astro-Wochenblick

Rückenwind, neue Energie und viel Leidenschaft

Krone zu Mittag Clips
08.09.2025 16:27
0 Kommentare

Diese Woche fühlt sich laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter wie der erste tiefe Atemzug nach einer zähen Phase an. Uranus, Pluto und Neptun bringen positive Aufbruchsstimmung, Jupiter stärkt das Selbstbewusstsein. Ideal also, um Projekte zu starten, Pläne zu strukturieren und ins Tun zu kommen. In der Liebe verspricht Mars-Venus ab Freitag mehr Leidenschaft – perfekt fürs Wochenende. Tipp: flexibel bleiben, Schritt für Schritt umsetzen und die neue Energie bewusst nutzen. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!

Weitere Videos
Ganz energieneutral!
Yoga, Kendo & Co: Wiens neuer Sport-Hotspot ist da
Wien
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Österreich
Politische Klausur
Kunasek kritisiert Inflationskurs der Regierung
Krone zu Mittag Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf