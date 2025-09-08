Rückenwind, neue Energie und viel Leidenschaft

Diese Woche fühlt sich laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter wie der erste tiefe Atemzug nach einer zähen Phase an. Uranus, Pluto und Neptun bringen positive Aufbruchsstimmung, Jupiter stärkt das Selbstbewusstsein. Ideal also, um Projekte zu starten, Pläne zu strukturieren und ins Tun zu kommen. In der Liebe verspricht Mars-Venus ab Freitag mehr Leidenschaft – perfekt fürs Wochenende. Tipp: flexibel bleiben, Schritt für Schritt umsetzen und die neue Energie bewusst nutzen. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!