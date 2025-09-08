Hackerangriff, Mondfinsternis und MTV Music Awards

Haut-Alarm bei den MTV VMAs – Stars wie Tate McRae und Sabrina Carpenter zeigten mehr Haut als Stoff. Außerdem: Der Blutmond über Österreich – wir haben die spektakulärsten Bilder der totalen Mondfinsternis. Und: Nach den Hackerangriffen auf Innen- und Außenministerium wird der Fall immer brisanter – ausgerechnet der Ehemann einer Ex-Ministerin ist involviert. Das und mehr heute in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.