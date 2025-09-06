Vier neue Priester wurden in Innsbruck geweiht

Die Jesuitenkirche in Innsbruck war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Feiergemeinde war groß, als Michael Kardinal Czerny SJ am Samstagnachmittag vier Ordensmänner zu Priestern weihte.
In der Jesuitenkirche in Innsbruck fand Samstagnachmittag ein besonderer Festgottesdienst statt. Kardinal Michael Czerny hat vier Ordensmänner durch Handauflegung und Gebet zu Priestern geweiht, darunter den Tiroler Daniel Weber. Wie berichtet, ist der Jesuit Weber in der Diözese Innsbruck der erste Neupriester aus Tirol seit sieben Jahren.
Weber wurde in Rum geboren und wuchs in Neustift im Stubaital auf, wo am nächsten Sonntag (14.9.) seine Primizfeier stattfinden wird. Beim Festgottesdienst in Innsbruck wurden neben Weber die Jesuiten Gerald Baumgartner und Manfred Grimm sowie Philip J. M. Maria-Joseph aus dem Servitenorden zu Priestern geweiht.
