Großes „Dankeschön“ an unsere Herzensmenschen

Zehn Einzelpersonen stehen bei der „Krone“-Herzensmensch-Aktion als Sieger fest, für zehn Vereine bleibt es noch spannend, hier wird demnächst mit dem Voting gestartet.
Nach der Nominierung ist vor dem Voting: Wer hat besonders viel Herz? Ombudsfrau Barbara Stöckl, Tierexpertin Maggie Entenfellner und Vorturner Philipp Jelinek waren kürzlich in der „Krone“-Zentrale „beherzt“ bei der Sache. Das Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass – die beiden unterstützen von Beginn an die Aktion – war aus Los Angeles via Videobotschaft dabei. Auch Sängerin Natalie Holzner und Schlagermusiker Marc Pirchner nahmen an der Abstimmung elektronisch teil.
Gemeinsam mit „Krone“-Chefredakteur und Herausgeber Dr. Christoph Dichand, „Krone“- und Mediaprint-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, „Krone“-Kolumnistin Daniela Gaigg, Kulturregion-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, Konrad Tiefenbacher und Sonja Schmid vom Freiwilligencenter-Niederösterreich sowie „Krone NÖ“-Chef Lukas Lusetzky arbeiteten sie die Einsendungen für die „Krone“-Herzensmensch-Awards durch und prüften auf Herzensgüte und Engagement.
Spannung für Vereine
Bis 29. August konnten Einzelpersonen und Vereine nominiert werden, die sich im Freiwilligenwesen besonders verdient gemacht haben. Aus der danach erstellen Short-List wurden von der Jury zehn Einzelpersonen ausgewählt, die bei der großen Herzensmensch-Gala am 7. November im Landhaus in St. Pölten geehrt werden. Neben der begehrten „Herzensmensch“-Trophäe warten Sachpreise im Wert von 1000 Euro. Spannend bleibt es für die zehn ausgesuchten Vereine - hier startet bald das Internet-Voting.
Nähere Informationen dazu rechtzeitig in Ihrer Print-„Krone“ und auf krone.at/herzensmenschnoe
