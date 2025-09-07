Großes „Dankeschön“ an unsere Herzensmenschen

Spannung für Vereine

Bis 29. August konnten Einzelpersonen und Vereine nominiert werden, die sich im Freiwilligenwesen besonders verdient gemacht haben. Aus der danach erstellen Short-List wurden von der Jury zehn Einzelpersonen ausgewählt, die bei der großen Herzensmensch-Gala am 7. November im Landhaus in St. Pölten geehrt werden. Neben der begehrten „Herzensmensch“-Trophäe warten Sachpreise im Wert von 1000 Euro. Spannend bleibt es für die zehn ausgesuchten Vereine - hier startet bald das Internet-Voting.