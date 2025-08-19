Das große Sommerfest der Herzensmenschen

In Viehdorf im Bezirk Amstetten fand am vergangenen Sonntag das große „Herzensmensch“-Sommerfest statt. Moderiert wurde der unvergessliche Event von Jana Pasching von krone.tv. Die „Krone“ steuerte dazu Bühnentechnik, Musik und vieles mehr bei. In der Gemeinde sorgten vor allem die Mitglieder des Organisationskomitees - Bürgermeister Markus Burgstaller, sein Vize Franz Eder, GGR Karl Radinger, die Gemeinderäte Ludwig Resnitschek, Julia Zach, Martin Wenko und Alois Wagner sowie Florian Klem – für den perfekten Ablauf des Festes.