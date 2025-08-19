Das große Sommerfest der Herzensmenschen

Zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ Niederösterreichs wurde Viehdorf im Rahmen der „Herzensmensch“-Aktion gewählt – das wurde nun groß gefeiert. Mit dabei waren auch Freiwillige und Ehrenamtliche, die im vergangenen Jahr mit dem Titel ausgezeichnet worden sind.
Bei Kaiserwetter feierten nun „Krone“-Herzensmenschen, Vereine und die Gemeinde Viehdorf – es war ein Fest der Emotionen. Rund 800 Besucher ließen sich von der Musik von Natalie Holzner mitreißen. Ebenso für Stimmung sorgte die Viehdorfer Tanzlmusi und die Tschechen. Wobei letztere beiden Gruppen beim Wechsel gleich zwei Märsche miteinander gespielt – und damit das Publikum begeistert – haben.
In Viehdorf im Bezirk Amstetten fand am vergangenen Sonntag das große „Herzensmensch“-Sommerfest statt. Moderiert wurde der unvergessliche Event von Jana Pasching von krone.tv. Die „Krone“ steuerte dazu Bühnentechnik, Musik und vieles mehr bei. In der Gemeinde sorgten vor allem die Mitglieder des Organisationskomitees - Bürgermeister Markus Burgstaller, sein Vize Franz Eder, GGR Karl Radinger, die Gemeinderäte Ludwig Resnitschek, Julia Zach, Martin Wenko und Alois Wagner sowie Florian Klem – für den perfekten Ablauf des Festes.
Dabei wurde auch gefeiert, dass die 1368-Einwohner-Gemeinde von einer Jury und beim offenen Internet-Voting vergangenes Jahr zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ gekürt worden ist. Bürgermeister Markus Burgstaller: „Wir sind eine große Gemeinschaft – und können uns aufeinander verlassen. Das ist sicher ein Grund für den Erfolg.“
Auch eine Abordnung der bereits im November 2024 in St. Pölten ausgezeichneten „Herzensmenschen“ feierte mit. Unter ihnen waren Wolkersdorfs Vizebürgermeisterin Sabine Mauser, Karin Opelka, Markus Putzgruber, Benjamin Steyrer vom Verein „Freunde der Herrieder Straße“ Melk, Willi Stöcklhuber vom Benefizverein Waldviertel sowie Susanne Liehmann und Manfred Floh von der Pfötchenhilfe Mistelbach.
„Krone“-Niederösterreich-Chef Lukas Lusetzky, Martin Lammerhuber von Kulturregion Niederösterreich sowie Nationalrat Andreas Hanger dankten den ausgezeichneten Einzelpersonen sowie Vereinen und gratulierten den Bürgern von Viehdorf. „Herzensmensch“ Markus Putzgruber: „Ich freue mich über die Auszeichnung. Herzensmensch ist man nicht für einen Tag, das macht man das ganze Leben.“
Neue Herzensmenschen können bis 29. 8. nominiert werden: www.krone.at/herzensmenschnoe
