Die Feuerwehr zeigt am Samstag, was sie drauf hat

Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Vorjahr fiel die groß angelegte Leistungsschau der niederösterreichischen Feuerwehr buchstäblich ins Wasser. Die Neuauflage gibt es nun diesen Samstag, 6. September. „KAT25 – Feuerwehr hautnah“ heißt es am Gelände des Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln.