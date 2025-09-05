Profis am Werk? E-Bikes im Visier von Einbrechern

Unbekannte Serieneinbrecher trieben in der Nacht auf Donnerstag in St. Johann im Tiroler Bezirk Kitzbühel ihr Unwesen: Die Täter verschafften sich Zutritt zu mehreren Wohnhäusern und hatten es vorwiegend auf sündteure E-Bikes abgesehen. Der Schaden dürfte sich auf Zehntausende Euro belaufen, von den Kriminellen fehlt bislang jede Spur.
Waren hier Profis am Werk? In der Nacht auf Donnerstag suchten unbekannte Einbrecher gleich mehrere Mehrparteienhäuser in St. Johann in Tirol heim. Aus Kellerabteilen seien insgesamt sieben hochpreisige E-Mountainbikes sowie E-Bike-Akkus gestohlen worden. Auch diverses Fahrradzubehör hätten die Täter mitgehen lassen, berichtete die Polizei am Freitag.
Die Täter brachen einen im Keller befindlichen Schlüsselsafe auf, woraufhin sie mit den widerrechtlich erlangten Schlüsseln gewaltlos sämtliche Türen im Keller öffnen konnten.
Die Polizei
Durch Garage und Türen in Häuser gelangt
In einem Fall habe sich die Täterschaft durch die Garage Zutritt zum Wohnhaus verschafft. „Folglich brachen die Täter einen im Keller befindlichen Schlüsselsafe auf, woraufhin sie mit den widerrechtlich erlangten Schlüsseln gewaltlos sämtliche Türen im Keller öffnen konnten“, so die Ermittler.
In zwei weiteren Fällen seien die Täter durch „gewaltsames Aufbrechen der Eingangstüren“ in die jeweiligen Gebäude gelangt.
Fahndung nach untergetauchten Tätern
Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden, hieß es von der Exekutive weiter. Er dürfte jedoch mehrere Zehntausend Euro betragen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
