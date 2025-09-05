Profis am Werk? E-Bikes im Visier von Einbrechern

Waren hier Profis am Werk? In der Nacht auf Donnerstag suchten unbekannte Einbrecher gleich mehrere Mehrparteienhäuser in St. Johann in Tirol heim. Aus Kellerabteilen seien insgesamt sieben hochpreisige E-Mountainbikes sowie E-Bike-Akkus gestohlen worden. Auch diverses Fahrradzubehör hätten die Täter mitgehen lassen, berichtete die Polizei am Freitag.