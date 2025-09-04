Friedens-Duette für die „hörenden Herzen”

Am Anfang führt die Musik des Zufalls die Regie. Bedingt durch eine Absage, beginnen Pianistin Alexandra Segal und Geigerin Marley Erickson nicht mit Mozart, sondern mit Ravels „Kaddish“ das Arsonore-Festival. Ein wirkmächtiger Glücksgriff, wird doch die hebräische Hymne in der Raureif-beschlagenen, diffizilen Tongebung Ericksons zum frühen Highlight – das zudem thematisch passt.