Friedens-Duette für die „hörenden Herzen”

Die 11. Ausgabe von Markus Schirmers Arsonore startete im Grazer Minoritensaal unter dem Motto „Grenzenlos”. Und das Festival der Überraschungen wurde seinen Namen gleich zu Beginn gerecht.
Am Anfang führt die Musik des Zufalls die Regie. Bedingt durch eine Absage, beginnen Pianistin Alexandra Segal und Geigerin Marley Erickson nicht mit Mozart, sondern mit Ravels „Kaddish“ das Arsonore-Festival. Ein wirkmächtiger Glücksgriff, wird doch die hebräische Hymne in der Raureif-beschlagenen, diffizilen Tongebung Ericksons zum frühen Highlight – das zudem thematisch passt.
Spannende Duos
Zum „Brückenbauen“ hat Intendant Markus Schirmer zehn Künstler aus Ländern in Konflikten zu Duetten geformt. Im uraufgeführten „Mezzopotamien“ der türkischen Pianistin Idil Naz Alici sekundiert etwa Oud-Lautenist Risgar Koshnaw aus Kurdistan mit Orient-Tönen.
In Gershwins „Rhapsody in Blue“ treffen sich später Dongping Wang aus China und Curtis Phill Hsu aus Taiwan auf zwei Klavieren zum befreiten Jazzspaziergang. Dazwischen liest Schauspieler August Schmölzer eindrücklich Texte von Lessing, Lindgren und sich selbst.
Friedensbotschaften, die, wie auch das Bühnengespräch von Theologe Arnold Mettnitzer und Psychiater Michael Lehofer, Gewaltfreiheit als innere Haltung fordern. Es sind Reflexionen, die sich auf das Persönliche beschränken. Zu fragen wäre, ob zu den „hörenden Herzen“ (Schmölzer) nicht etwas mehr strukturelle Gesellschaftskritik treten sollte.
