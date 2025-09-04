Wie der Mount Everest ins Weinviertel kam

Durch Biker-Freunde erhöhten sich Höhenmeter und Spendenbetrag

Wer noch in Freude erstrahlte, war Sabine Braun: Die Österreich-Vertreterin der Vereinigung „Sonne international“, die die Gesamt-Spendensumme von 5500 Euro auf dem Buschberg in Empfang nahm.

Rückendeckung kam, neben den Sponsoren, vor allem von den Eltern Hiess´, die die Organisation übernommen hatten. Und Kaider kann sich als waschechter Weinviertler – neben der erfreulichen Spendensumme – nicht verkneifen, auch ein Klischee widerlegt zu haben, nämlich dass: „Weinviertler nur Schweinsbraten essen und Spritzer trinken“, stellte der „RAAM“-Sieger schmunzelnd abschließend fest.