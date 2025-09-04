Vorteilswelt
Neuer Pumpspeicher

Andritz zog weiteren Großauftrag in Indien an Land

Steiermark
04.09.2025 10:40
Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen Großauftrag in Indien an Land gezogen: Die Grazer werden für die Adani Green Energy Limited, Indiens größtem Unternehmen für erneuerbare Energien, das neue Pumpspeicherkraftwerk Gandikota in Andhra Pradesh ausstatten.

Das Pumpspeicherkraftwerk Gandikota hat eine Leistung von 1800 MW, und es handelt sich bereits um den dritten Auftrag der Adani Green Energy Limited. Bereits 2023 wurde ein Auftrag für das 500-MW-Projekt Chitravathi und erst vor wenigen Monaten das 1500-MW-Projekt Tarali an Andritz vergeben. Der neue Auftragseingang sei bereits im zweiten Quartal 2025 enthalten.

Konstruktion, Fertigung und Installation
Der genaue Lieferumfang für Gandikota umfasst die Konstruktion, Fertigung, Installation, Tests und Inbetriebnahme der Pumpspeichermaschinensätze sowie aller zugehörigen Hilfsanlagen. Der Auftrag wird in den Fertigungseinrichtungen von Andritz in Indien mit Unterstützung durch das globale Netzwerk des Unternehmens durchgeführt.

Lesen Sie auch:
Die Andritz AG mit Standort in Graz nimmt mit dem Projekt eine Vorreiterrolle ein.
Besuch bei Andritz AG
Steirische Pioniere: So kann Staub zu Stahl werden
06.05.2025
„Potenzial ist groß“
Grazer TU wird zu führendem Wasserstoff-Zentrum
23.04.2025

Dreistelliger Millionen-Bereich
Der internationale Technologiekonzern Andritz ist derzeit an der Realisierung von fünf neuen Pumpspeicherkraftwerken in Indien beteiligt. Der Auftragswert für das jüngste Projekt liegt laut Eigenangabe im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

