Andritz zog weiteren Großauftrag in Indien an Land

Das Pumpspeicherkraftwerk Gandikota hat eine Leistung von 1800 MW, und es handelt sich bereits um den dritten Auftrag der Adani Green Energy Limited. Bereits 2023 wurde ein Auftrag für das 500-MW-Projekt Chitravathi und erst vor wenigen Monaten das 1500-MW-Projekt Tarali an Andritz vergeben. Der neue Auftragseingang sei bereits im zweiten Quartal 2025 enthalten.