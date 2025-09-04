Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirtschaftskammer Wien

Trotz Pleitewelle deutlich mehr Personalkosten

Wien
04.09.2025 08:00
Zentrale der Wiener Wirtschaftskammer beim Praterstern.
Zentrale der Wiener Wirtschaftskammer beim Praterstern.(Bild: Jöchl Martin)

Mehr als 64 Millionen Euro will die Wiener Wirtschaftskammer heuer allein fürs Personal ausgeben. Weit mehr als in den Vorjahren. Die zwangsfinanzierte Standesvertretung erklärt den Kostenschub hauptsächlich mit höheren Gehältern. Das sorgt für Kritik. 

0 Kommentare

Österreich erlebt laut Creditreform gerade die größte Pleitewelle in der zweiten Republik. Aber bei mit Zwangsbeiträgen finanzierten Wiener Wirtschaftskammer scheint Sparsamkeit bzw. Bescheidenheit kaum Thema zu sein.

Laut Voranschlag 2025 steigen allein die Personalkosten für dieses Jahr um knapp 10 Prozent auf über 64 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2023 sind das sogar um 12 Millionen Euro mehr. Zum Vorjahr ist der Personalaufwand um fast 6 Millionen in die Höhe geschnellt.

„Wir kämpfen täglich ums Überleben. Und unsere Standesvertretung bläht sich mit unseren Beiträgen immer weiter auf“, kritisiert ein Unternehmer.

Höhere Gehälter und Vorrückungen
Dabei hat die Kammer gar keine Einstellungswelle gestartet. Den starken Kostenanstieg erklärt ein Sprecher auf „Krone“-Anfrage so: „In den Wirtschaftskammern gibt es keinen Kollektivvertrag, sondern ein eigenes Lohn- und Gehaltsschema ähnlich den Regelungen für Bedienstete in der öffentlichen Verwaltung. Der Faktor für die Erhöhung wird jedes Jahr zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung für das Folgejahr ausverhandelt und gilt für alle Wirtschaftskammern. Im Voranschlag schlägt das mit 6,5 Prozent zu Buche. Dazu kommen automatische Vorrückungen. Sie schlagen sich im Durchschnitt mit 2,5 Prozent zu Buche. Wir sind also bei insgesamt neun Prozent.“

Der Rest auf die knapp zehn Prozent sei budgetärer Spielraum – für „eventuell höhere Einstiegsgehälter“, heißt es. Neben den Angestellten hat die Kammer auch Hunderte von Funktionären, die mitunter wenig zu tun haben, aber dennoch recht großzügig entschädigt werden. Auch deren Bezüge werden jedes Jahr erhöht. 

Wie viele Mitarbeiter die WKW genau hat, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
12° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.914 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
168.427 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
147.405 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1683 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1290 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1245 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Wien
Wirtschaftskammer Wien
Trotz Pleitewelle deutlich mehr Personalkosten
Mindestsicherung
Wien plant Kürzungen bei Kindern und WGs
Krone Plus Logo
Floridsdorfer empört
Behörden-Tauziehen um Eichhörnchen „Valentino“
Eindeutige Zahlen
Bilanz zeigt: Rechtsextreme noch vor Dschihadisten
Krone Plus Logo
„Der letzte Henker“
Max Simonischek und die Melone auf dem Schafott
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf