Trotz Pleitewelle deutlich mehr Personalkosten

Höhere Gehälter und Vorrückungen

Dabei hat die Kammer gar keine Einstellungswelle gestartet. Den starken Kostenanstieg erklärt ein Sprecher auf „Krone“-Anfrage so: „In den Wirtschaftskammern gibt es keinen Kollektivvertrag, sondern ein eigenes Lohn- und Gehaltsschema ähnlich den Regelungen für Bedienstete in der öffentlichen Verwaltung. Der Faktor für die Erhöhung wird jedes Jahr zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung für das Folgejahr ausverhandelt und gilt für alle Wirtschaftskammern. Im Voranschlag schlägt das mit 6,5 Prozent zu Buche. Dazu kommen automatische Vorrückungen. Sie schlagen sich im Durchschnitt mit 2,5 Prozent zu Buche. Wir sind also bei insgesamt neun Prozent.“